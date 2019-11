Encontrado corpo de pescador, busca pelas crianças continua

O corpo de Gilberto Mendonça, que naufragou na madrugada de quarta-feira (13), foi encontrado na baía de Guaratuba, neste sábado. Conhecido como Beto Mendonça, tinha 40 anos e era morador de Matinhos.

Ele pescava junto com um amigo nas proximidades do Iate Clube de Caiobá, na baía de Guaratuba, quando o pequeno barco em que estavam virou. Um deles foi resgatado por pescadores.

O corpo foi retirado pelo Copro de Bombeiros por volta das 7h em um mangue nas proximidades do Iate Clube e encaminhado para o Instituto Médico Legal, em Paranaguá.

Caieiras – Nesta manhã, seguem as buscas pela criança e pelo adolescente que se afogaram nesta sexta-feira (15) na praia de Caieiras.

O menino de 7 anos e o rapaz de 16 são primos e se afogaram junto com o pai do primeiro e a irmã do segundo, por volta das 15h.

O homem de 30 anos e a menina de 12 anos foram salvas por dois policiais militares que estavam de folga na praia. Os dois foram levados ao Pronto Socorro e depois transferidos para Hospital Regional do Litoral.

Matéria será atualizada constantemente.