Victor Valentim é o campeão paranaense de surf

Matinhos recebeu no último final de semana a quinta e última etapa do Circuito Paranaense de Surf, o MCD-30 Pés de Surf PRO/AM. O evento contou com boas ondas e dois dias de sol, fechando com chave de ouro a temporada de competições no estado.

Ondas de meio metro, sol e grande público na Praia Brava de Matinhos levantaram o astral de todos os competidores, que mostraram altíssimo nível de manobras, na etapa final do Circuito Paranaense de Surf, no último fim de semana.

O grande destaque foi Victor Valentim, atleta de Ilha do Mel, que venceu a categoria PRO/AM e levou para casa o prêmio de R$1.500,00. Valentim travou uma batalha incrível contra o matinhense João Marcos, o parnanguara Alessandro Puga e também o local Jihad Khodr.

Logo nos instantes iniciais da bateria decisiva, Victor e João deram de encontro com a série e foram espancando as ondas até o inside. Vantagem para Victor Valentim, que começou melhor e se colocou na liderança da bateria. Todos ainda tinham chances, mas uma segunda nota seria determinante para virar o jogo.

O mar acabou dando uma acalmada e apenas no finzinho vieram algumas ondas para cada atleta. João tentou deixar o título em casa, e contava com o apoio de boa parte da torcida presente à Praia Brava, mas devido a calmaria se manteve no final do domingo e Vitinho levou a melhor, conquistando sua primeira vitória no ano.

Outras categorias

Se não deu Matinhos na Profissional, outro atleta local deu as cartas na categoria Junior, já que Edson de Prá quebrou em uma das baterias mais disputadas do evento. Na Mirim e na Iniciantes outro atleta da Ilha do Mel foi o destaque: Kainan Meira levou as duas categorias, dando show de surf!

As disputas também foram equilibradíssimas nas categorias adultas. Marcio da Veiga confirmou mais uma conquista na Master e a local Andressa Carvalho venceu mais uma vez na feminina, alcançado a impressionante marca de 100% de aproveitamento na temporada 2017. Na Universitário Italo Conceição mais uma vez foi imbatível, ficando com o título. O campeão na categoria Curitiba, foi o Alessandro Schmitz, chef de cozinha local de Matinhos, e que agora vive na Capital paranaense.

Mais gente também mostrou serviço no MCD-30 Pés PRO/AM de Surf 2017 : a pequena Luara Mandelli venceu a categoria feminina Sub-12, mantendo mais um troféu em Matinhos. Já entre os meninos não houve como evitar a vitória de Lucas Cainan, atleta da Ilha do Mel, que certamente foi o grande destaque na categoria Sub-12 masculina.

MCD-30 Pés de Surf PROAM – Resultados:

Categoria Profissional:

1º Lugar: Victor Valentim (Ilha do Mel)

2º Lugar: João Marcos Moura (Matinhos)

3º Lugar: Alessandro Puga (Paranaguá)

4º Lugar: Jihad Khodr (Matinhos)

Categoria Junior:

1º Lugar: Edson de Prá (Matinhos)

2º Lugar: Fabio Martins (Matinhos)

3º Lugar: Aderbean Andrade (Matinhos)

4º Lugar: Lucas Boni (Ilha do Mel)

Categoria Mirim:

1º Lugar: Kainan Meira (Ilha do Mel)

2º Lugar: Samuel Marques (Ilha do Mel)

3º Lugar: Lucas Boni (Ilha do Mel)

4º Lugar: Aderbean Andrade (Matinhos)

Categoria Iniciantes:

1º Lugar: Kainan Meira (Ilha do Mel)

2º Lugar: Noah Machado (Piçarras-SC)

3º Lugar: Anuar Chiah (Matinhos)

4º Lugar: Lucas Catapan (Guaratuba)

Categoria Infantil Masculino:

1º Lugar: Lucas Cainan (Ilha do Mel)

2º Lugar: Noah Machado (Piçarras-SC)

3º Lugar: Anuar Chiah (Matinhos)

4º Lugar: Victor Inácio (Matinhos)

Categoria Infantil Feminina:

1º Lugar: Luara Mandelli (Matinhos)

2º Lugar: Gabriely Vasque (Matinhos)

3º Lugar: Clara Chaves (Matinhos)

4º Lugar: Maria Julia (Matinhos)

Categoria Open Feminina:

1º Lugar: Andressa Carvalho (Matinhos)

2º Lugar: Luara Mandelli (Matinhos)

3º Lugar: Sibele Muniz (Pontal do Paraná)

4º Lugar: Elienay Fonseca (Guaratuba)

Categoria Master:

1º Lugar: Marcio da Veiga (Pontal do Paraná)

2º Lugar: Marcelo Saporski (Guaratuba)

3º Lugar: Elton Jonaites (Pontal do Paraná)

4º Lugar: Luiz Soares (Pontal do Paraná)

Categoria Universitário:

1º Lugar: Italo Conceição (Curitiba)

2º Lugar: Raphael Feliz (Pontal do Paraná)

3º Lugar: Elton Jonaites (Pontal do Paraná)

4º Lugar: Gustavo Soares (Matinhos)

Categoria Curitiba:

1º Lugar: Alessandro Schmitz

2º Lugar: Italo Conceição

3º Lugar: Alessandro Matias

4º Lugar: Victor Gross

Fonte: Federação Paranaense de Surf

