Guaratuba é campeã no vôlei de praia masculino dos Jogos da Juventude

A dupla Gustavo Pereira e Renan Serafim, de Guaratuba, venceu a final do vôlei de praia dos Jogos da Juventude do Paraná, Divisão B, disputados em Francisco Beltrão, no Sudoeste.

Os meninos conseguiram a vaga para a final ao vencerem a experiente dupla de Pinhais. Na final venceram Boa Vista da Aparecida, em partida disputada neste sábado (16). Antes, passaram por Fazenda Rio Grande. O atleta Kauan completa o time.

Já o time das meninas, formado por Jordana, Sara e Helena, conseguiu chegar às quartas-de final, ao vencer Campo Largo. Pararam nesta fase ao perderem para Paranaguá.

Os dois times foram treinados pelo técnico José Luiz Andrade Lobo.