Esporte no Verão vai se concentrar em Pontal do Paraná

As atividades recreativas e de esporte do governo estadual na temporada ficarão concentradas em Pontal do Paraná, ainda mais que no verão passado.

A curta Operação Verão da Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo vai acontecer 8 de janeiro a 5 de fevereiro, de terça-feira a domingo.

Os moradores e visitantes de Pontal do Paraná vão contar com cinco postos fixos nos balneários de Ipanema, Shangri-lá, Praia de Leste, Santa Terezinha e Pontal do Sul. Guaratuba e Matinhos terão de contentar com eventos esporádicos realizados pelas equipes itinerantes.

Em Pontal, a programação inclui também diversos eventos, como os Desafios das Estrelas, com grandes nomes da história do futebol paranaense, além de campeonatos e competições de diferentes modalidades.

Na edição de 2017 do Verão Paraná havia dois postos fixos: em Ipanema (Pontal do Paraná) e em Caiobá (Matinhos). Equipes itinerantes percorreram 13 balneários das duas cidades e ainda Guaratuba.

Confira as atividades do Verão Paraná 2018 em Pontal do Paraná:

– Ginástica

– Dança

– Recreação (todas as faixas etárias)

– Escolinhas esportivas (diversas modalidades)

– Atividades esportivas (voleibol, futebol, minifutebol, peteca, entre outras)

– Torneios esportivos

– Jogos recreativos (brincadeiras infantis, brincadeiras para a terceira idade, envolvimento das famílias)

– Gincanas

– Orientação e promoção de atividades físicas

– Caminhadas

– Atividades artísticas e de pintura

– Festivais esportivos

Edição do Correio do Litoral com informações da Agência de Notícias do Paraná

Comente esta notícia