Preso com maconha em São Paulo disse que saiu de Guaratuba

Um homem foi preso, na manhã desta segunda-feira (18), na BR-116, no Estado de São Paulo com mais de 30 kg de maconha escondidos em um fundo falso do porta-malas. A droga estava embalada com fotos do narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal informou ao site G1, ele disse que saíra de Guaratuba em direção à Ortolândia (SP). Ele ainda contou que trabalhava como vigilante, reconheceu que é proprietário do veículo, mas disse não conhecer o fundo falso e muito menos que nele havia maconha. O carro tem placas de São Francisco do Sul (SC).

A prisão aconteceu por volta das 11h30, na altura da cidade de Barra do Turvo.

O homem, de 40 anos, foi preso em flagrante por tráfico de entorpecente e foi foi encaminhado à Polícia Civil. A droga e o veículo foram apreendidos. O veículo, um Citroen Xsara Picasso, será periciado para verificar.

