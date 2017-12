Mãe tem crise e rede dá alarme de sequestro de criança

Compartilhe no Twitter

Um falso alarme de sequestro de criança agitou a Praça Central de Guaratuba e se espalhou pelas redes sociais, na tarde desta segunda-feira (18).

Mesmo após os primeiros desmentidos, pessoas insistiam que o crime havia acontecido, pois um parente teria presenciado tudo ou, então, que um conhecido ouviu o relato de uma testemunha.

Em poucos minutos a Secretaria de Saúde esclareceu tudo:

Uma paciente em tratamento saiu sem ter alta do Hospital e Maternidade Municipal levando seu filho recém-nascido, que também estava sendo tratado.

De acordo com a secretaria, o Núcleo de Proteção ao Paciente seguiu e abordou a mãe para que ela retornasse ao hospital, que fica ao lado da praça. Conseguiram convencê-la e ela retornou. Também houve acompanhamento de uma equipe da Secretaria Municipal de Segurança.

Antes disto, pessoas viram a mãe correndo com a criança no colo e pessoas a seguindo. Imediatamente deram o alarme pelo Whatsapp de que “uma criança foi roubada”.

A secretaria explicou que a abordagem que foi feita levou em consideração os aspectos psicológicos do pós-parto e a condição de saúde da mãe e do bebê. “Estes momentos são bastante delicados para as mães, sendo que o núcleo de proteção age de forma a convencer a paciente dos procedimentos, sem porém, proceder de forma mais rigorosa caso a situação requeira”.

– A mãe tentou evasão, foi acompanhada pela equipe por um pequeno percurso, até se convencer a retornar ao Hospital. Também foi solicitada a presença de órgãos de segurança, caso a metodologia da equipe não tivesse resultados junto a paciente” – explicou a secretaria.

Por fim, “a paciente e o filho encontram-se hospitalizados e com o tratamento em continuidade”.

