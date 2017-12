Unespar contrata 101 professores: 5 vagas em Paranaguá

Compartilhe no Twitter

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) faz teste seletivo para contratar professores colaboradores nos sete câmpus.

Em Paranaguá são cinco vagas: História, Letras (Língua e Literatura Inglesa) e Libras.

Em todo o estado são 101 vagas temporárias. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 15 de janeiro. A taxa de inscrição é de R$ 100 e pode ser pago até o dia 16 de janeiro.

As inscrições devem ser feitas no site da Unespar, onde também se pode acessar o edital e o Manual do Candidato: http://progesp.unespar.edu.br/menu-principal/concursos-publicos/concurso-publico/edital-n-034-2017-cpps

A maioria das vagas é para cargos de 20 horas ou 40 hora semanais. Os salários poderão variar entre R$ 811,45 e R$ 8.208,58, conforme a carga horária e a titulação do candidato aprovado.

O processo seletivo terá prova escrita, didática e de títulos. A prova escrita será aplicada no dia 20 de fevereiro de 2018, às 8h30, com duração de 4h. Os locais serão divulgados em edital após a homologação das inscrições.

Vagas:

Apucarana – 14 vagas: Ciência da Computação, Contabilidade, Ciências Econômicas, Sociologia, Direito, Psicologia, Libras e Letras (Língua e Literatura Inglesa, Língua Espanhola)

Campo Mourão – 16 vagas: Ciências Contábeis, Matemática, Letras (Latim e Língua Portuguesa), Geografia, Administração, Turismo, Engenharia de Produção e Pedagogia

Curitiba 1 – 14 vagas: Música (canto, percussão, composição, etc), Artes Visuais, Libras e Educação

Curitiba 2 (FAP) – 16 vagas: Libras, Música e Musicoterapia (instrumentos de sopro, bateria e percussão, canto, metodologia, etc), Cinema (direção, produção e roteiro), Teatro e Dança

Paranaguá – 5 vagas: História, Letras (Língua e Literatura Inglesa) e Libras

Paranavaí – 26 vagas: Enfermagem, Pedagogia, Matemática, Informática, Letras (Literatura em Língua Portuguesa e Língua Inglesa), História, Geografia e Ciências Biológicas

União da Vitória – 10 vagas: Filosofia, Libras, Pedagogia, Química e Matemática

