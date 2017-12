Nova Agência do Trabalhador terá reserva de vagas para Guaratuba

A nova Agência do Trabalhador de Guaratuba já vai cadastrar interessados em trabalhar nas concessionárias, permissionárias e todas empresas contratadas pela Prefeitura. A informação é do prefeito Roberto Justus.

O prefeito confirmou, na noite desta segunda-feira (18), na sessão de encerramento do ano legislativo, que sancionará a lei que assegura 50% das vagas destas empresas para pessoas cadastradas na Agência do Trabalhador. O projeto de lei é do presidente da Câmara, Mordecai de Oliveira, e foi aprovada por unanimidade no dia 29 de novembro.

Pela lei, empreiteiras, concessionárias, permissionárias de serviços públicos e empresas terceirizadas que prestam serviços à Administração Municipal devem contratar pelo menos 50% do seu quadro de funcionários de trabalhadores do banco de dados da Agência do Trabalhador de Guaratuba.

A nova agência será inaugurada às 11h desta terça-feira (19), às 11h. O endereço é na Avenida José Nicolau Abagge, nº1333, centro. O horário de atendimento da agência a partir de quarta-feira (20), será das 8h às 18h.

O serviço é mantido em convênio da Prefeitura de Guaratuba e o Governo do Estado.

Segundo dados do relatório de produção da Agência do Trabalhador de Guaratuba, foi registrado em 2016 a abertura de apenas 6 vagas de emprego através da Agência. Até o dia 24 de novembro desse ano, já foram captadas 289 vagas. As contratações da empresa Techint e do Supermercado Bavaresco representam mais da metade deste número.

