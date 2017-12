Policiais rodoviários são alvos de operação contra extorsão de motoristas

Sete policiais rodoviários estaduais do Litoral e Região Metropolitana de Curitiba suspeitos de cobrarem propinas de motoristas foram conduzidos coercitivamente para depor Vara da Auditoria Militar Estadual, na manhã desta terça-feira (19).

Também foram expedidos 15 mandados de condução coercitiva contra proprietários de veículos

A operação, batizada de “Via Calma”, foi realizada pelo Gaeco (Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado), com apoio da Polícia Militar.

As prisões aconteceram em Paranaguá, Curitiba, Araucária, Colombo e Almirante Tamandaré. Outros mandados foram cumpridos em postos de fiscalização da Polícia Rodoviária Estadual em Almirante Tamandaré e Quatro Barras.

As investigações tiveram início em março deste ano, após denúncia de que policiais rodoviários realizavam blitzes para abordar veículos que estavam em situação irregular (no Detran, por exemplo) e liberar indevidamente. As investigações do Gaeco apuram crimes de corrupção passiva, prevaricação e organização criminosa.

