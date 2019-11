Corpos de adolescente e menino aparecem na baía de Guaratuba

Dois corpos são encontrados na baía de Guaratuba nesta segunda-feira (18), com as características do menino e do adolescente que se afogaram no sábado, na praia de Caieiras.

Pela manhã, o corpo de Luis Felipe Godoy Monteiro, 16 anos, foi encontrado por pescadores na Ilha do Ratos, que fica no meio do percurso do ferryboat.

Nesta tarde, próximo à barra da baía, foi encontrado boiando um corpo de menino. Edson Américo, que havia se afogado junto com a família e foi salvo, reconheceu o corpo do filho Cauã de Godoy Américo, de 7 anos.

Com informações da Rádio Litorânea