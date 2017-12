La Niña torna este verão ainda mais quente

O verão começa às 14h28 desta quinta-feira (21) e termina às 14h15 do dia 20 de março de 2018.

Os meteorologistas do Simepar explicam que a estação será marcada pela influência do La Niña, fenômeno meteorológico que se forma nas águas do oceano pacífico e influencia a circulação atmosférica em todo o mundo.

Para o verão brasileiro, o fenômeno promete manter as temperaturas acima da média e o volume de chuvas moderado, na média ou até um pouco abaixo do que é esperado para estação.

Nos primeiros dias de verão está previsto tempo parcialmente nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas em todas as regiões do Estado. Nesta quinta, as temperaturas devem variar de 16ºC no extremo sul a 30ºC no extremo oeste.

Segundo o meteorologista do Simepar, Cezar Duquia, as chuvas acumuladas devem ficar abaixo da normal climatológica na área compreendida entre a região central e o norte do Paraná. Da região central ao Sul, deve chover acima da média. As temperaturas devem permanecer elevadas, dentro da normalidade histórica.

Defesa Civil – Durante toda a Operação Verão, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Estado realizará trabalho de prevenção de danos em inundações, alagamentos e enxurradas, bem como de mortes por raios. O Centro de Monitoramento funciona 24 horas.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil tenente-coronel Edemilson de Barros, ao receber uma previsão do Simepar que indique a possibilidade de chuva e/ou ventania muito intensas, alertas são transmitidos às coordenadorias de todos os municípios que estejam sob risco. Se as condições do tempo se agravarem, os alertas são enviados por SMS às pessoas cadastradas no serviço.

Atenção especial é dedicada à previsão de tempestades de raios por meio do Sistema de Previsão Probabilística de Eventos de Raios (Sipper), operado pelo Simepar. Nesse caso, o Comando do Corpo de Bombeiros do Litoral recebe mensagem de alerta, que por sua vez é retransmitida aos guarda-vidas. “O sinal duplo vermelho significa que o banhista deve abandonar a praia”, explica Barros.

O diretor do Simepar, Eduardo Alvim Leite, enfatiza que, em média, 43% dos raios ocorrem no verão. A metade deles ocorre em locais descobertos, o que faz da praia sob tempestade um local de alto risco.

A Operação Verão vai até o dia 18 de fevereiro. Interessados em receber alertas por SMS devem enviar o número do seu CEP para 40199. Mais informações sobre prevenção de desastres naturais estão disponíveis na página da Defesa Civil.

Com informações da AENPr e Simepar

