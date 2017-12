Governo anuncia plano de desenvolvimento sustentável para o Litoral

Compartilhe no Twitter

O governador Beto Richa assinou nesta terça-feira (19) convênio com um consórcio de empresas que fará um estudo para o desenvolvimento sustentável do Litoral.

O Plano para o Desenvolvimento Sustentável do Litoral do Estado foi contratada por meio de um financiamento junto ao Banco Mundial e será gerenciado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral.

O trabalho terá duração de um ano e será dividido em cinco etapas: montagem do plano de trabalho; levantamento de dados da região; construção de cenários e visão de futuro; criação do plano de ação e conferência regional, momento em que será apresentado o resultado do estudo.

Discussão – Segundo o governo, em todas as etapas, a sociedade será convidada a participar por meio de oficinas e audiências públicas. “O plano é importante pois estimula, engaja e democratiza constantes discussões sobre o Litoral, envolvendo sempre a população, o setor produtivo e os órgãos governamentais”, disse o secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, Juraci Barbosa Sobrinho.

Para o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, a nova ferramenta vai colaborar ainda mais com o desenvolvimento do Litoral. “É um presente de final de ano, que vai nos apontar quais são os pontos positivos e negativos e o que podemos fazer para melhorar ainda mais o crescimento dos municípios litorâneos”, comentou.

Com informações da ANPr

