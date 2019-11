Guaratuba inicia programação de Natal já neste sábado

As atividades natalinas de Guaratuba começam com mais de um mês de antecedência, na noite deste sábado (23). Neste dia, um ônibus sairá às 19h30 do Parque de Eventos e se dirigirá até a Praça Central, onde acontecerá a abertura da programação “Sempre Natal”, que está sendo organizado por empresários da cidade com apoio da Prefeitura.

Na Praça haverá barracas de gastronomia e na rua Bom Sucesso, a Feira de Artesanato se transforma em Feira de Natal, com a participação de artesãos convidados.

Programação:

Apresentações – Quartas e sábados, das 19h30 às 22h30 – Apresentações temáticas que encantam adultos e crianças.

Oficinas de Natal – Domingos, das 15h às 18h – Atividades especiais natalinas. Crianças se divertem com confecção de cartões de Natal, pintura no rosto e jogos.

Espaços Temáticos – A praça terá decoração natalina, muitas luzes, Casa do Papai Noel, presépio e “espaços instagramáveis” (locais para as pessoas divulgarem no Instagram ou outras redes sociais) que poderão ser acessados a qualquer hora do dia.

Barraca de Guloseimas – Todos os dias barraquinhas decoradas com opções deliciosas para complementar a magia de Natal.