Contorno de Garuva permanecerá fechado nesta temporada de verão

O contorno de Garuva só deve ser liberado bem depois da temporada de verão. A obra está praticamente pronta e poderia desviar parte do tráfego entre a BR-101 e o Centro de Garuva, além de Guaratuba e Itapoá. A informação é da jornalista Gabriela Florêncio, do Diário Catarinense.

O Contorno Sul inicia no Km 10 da BR-101 e termina na intersecção com a SC-417, na localidade de Palmital. A pavimentação e sinalização da estrada já foram concluídas, mas dois trechos ainda permanecem interditados: o viaduto e o trevo com a rodovia estadual. Quando for liberada, a via será alternativa para veículos pesados que seguem em direção ao Porto de Itapoá. Além disso, o acesso ao litoral também poderá ser feito sem passar pela área urbana de Garuva.

Alguns moradores e trabalhadores da região já trafegam na estrada, mesmo sem a liberação total do trecho. O local, porém, é considerado perigoso porque está às escuras.

De acordo com o engenheiro Rodney Heyse, fiscal de obra do Deinfra, serão colocados 24 postes de iluminação na área do viaduto, na parte de cima e de baixo. As lâmpadas serão de LED e o investimento deve ser de aproximadamente R$ 250 mil. A colocação da iluminação depende do processo de licitação que deve ser iniciado em janeiro do próximo ano, após a dotação orçamentária. O procedimento será elaborado junto à Celesc e a expectativa é que a conclusão ocorra ainda no próximo ano.

– O prazo licitatório geralmente demora 45 dias, mas, se tudo correr bem (se ninguém entrar com recurso, por exemplo), até fevereiro conseguimos iluminar – garante.

A obra já dura quatro anos e deveria ser entregue em outubro passado.

Fonte: Diário Catarinense – http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticia/2017/12/falta-de-iluminacao-deixa-entrega-do-contorno-de-garuva-para-2018-10099609.html

Comente esta notícia