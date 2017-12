Cristiano José dos Santos Diniz, de 39 anos, foi morto no final da tarde desta segunda-feira (19), no balneário Beltrami, em Pontal do Paraná.

Ele foi atingido por 12 tiros, a maioria na cabeça e no tórax, e foi encontrado ainda com vida pela equipe do Samu. Morreu durante atendimento no Pronto Socorro de Praia de Leste..

Segundo as primeiras informações, por volta das 18h30, dois homens pularam o muro da residência de Cristiano e entrado atirando. O crime aconteceu na rua Orestes Beltrami.

Comente esta notícia