DER divulga melhores horários para viajar ao Litoral

Mais de 500 mil veículos devem transitar entre a capital paranaense e o Litoral nos dois feriados de fim de ano. Entre 6h da manhã e meia-noite, as cinco balsas estarão em funcionamento. Durante a madrugada, o atendimento será operado conforme a demanda.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) está reforçando nesta semana de véspera de Natal a divulgação dos horários de pico nas rodovias, além da travessia do ferryboat entre Matinhos e Guaratuba.

De acordo com a concessionária Ecovia, mais de 500 mil veículos devem transitar entre a capital paranaense e o Litoral nos dois feriados de fim de ano. Durante o Natal, o DER alerta que o primeiro horário de pico será nesta sexta-feira (22), sentido Litoral, entre 13h e 19h.

No sábado (23), a movimentação ocorre ao longo de quase todo o dia, das 6h às 17h. No retorno das praias para Curitiba e cidades do interior do Estado, o maior fluxo deve ser registrado no dia 25, entre 15h e 20h.

Na semana que antecede o Ano-Novo, há previsão de horários de pico todos os dias no sentido praias, especialmente no dia 30 de dezembro, quando o fluxo deve ser acima da média durante as 24 horas do dia. As mesmas condições se aplicam ao retorno para Curitiba, nos dois primeiros dias de 2018.

Ferryboat – A travessia entre Matinhos e Guaratuba também terá operação especial durante os feriados. Entre 6h da manhã e meia-noite, as cinco balsas estarão em funcionamento. Durante a madrugada, o atendimento será operado conforme a demanda, considerando que neste período o fluxo é reduzido.

A estimativa é que mais de 80 mil veículos utilizem os serviços entre os dias 23 de dezembro e 1º de janeiro. No Natal, o maior movimento no ferryboat entre Matinhos e Guaratuba é esperado entre 13h e 23h do dia 23 de dezembro; e das 8h às 18h do dia 24.

No Ano-Novo, há previsão de pico na travessia das 10h às 23h de sexta-feira (29), das 8h às 23h de sábado (30); e das 8h às 22h de domingo (31). Para a volta, no sentido Guaratuba-Matinhos, a projeção de maior fluxo é das 10h às 23h do dia 1º de janeiro. Mas também há estimativa de pico entre 8h e 18h do dia 2.

Fiscalização – Também estão previstas medidas preventivas para evitar o transporte clandestino de passageiros em vans e ônibus nas rodovias paranaenses. Profissionais do DER verificarão a documentação da empresa (registro), do veículo (registro, seguro), da viagem (licença, lista de passageiros, nota, contrato de prestação de serviço) e do motorista (habilitação, curso e carteira de saúde), bem como equipamentos obrigatórios, como cintos e tacógrafo.