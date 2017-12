Decreto reduz IPTU de Caieiras, em Guaratuba

O prefeito Roberto Justus decretou, nesta quarta (20), declarando o bairro de Caieiras como área de interesse social.

Com a edição do Decreto nº 21.732/2017, além da Cohapar poder dar continuidade à regularização dos imóveis aos moradores, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), a partir de 2018, sofrerá redução, pois a alíquota passará a ser de 0,5% ao invés de 0,7%, o que significa uma redução de aproximadamente 30% no valor do imposto, para os imóveis que não sejam de alto padrão.

O bairro Caieiras surgiu na década de 1930 com a ocupação da área por pescadores. Segundo a Prefeitura, hoje, mais da metade dos moradores fixos trabalham na pesca ou são descendentes de pescadores. Pela legislação municipal e estadual aquele bairro encontrava-se definido como Zona Balneária, dificultando o processo de regularização fundiária e tornando a tributação mais onerosa aos moradores.

