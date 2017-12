Cartas da Mata Atlântica lançadas no Amazon

Acaba de ser publicado no Amazon.com o livro “Cartas da Mata Atlântica: histórias da natureza do litoral paranaense”, de André de Meijer, colaborador do Correio do Litoral.

Leia o texto de apresentação:

Este livro consiste num total de 170 cartas, escritas a partir de 2005, nas minhas três residências subsequentes no litoral do Paraná e enviadas por e-mail a um grande número de destinatários.

Meu objetivo, ao reuni-las e publicá-las, é para compartilhar alguns conhecimentos científicos com leitores comuns. As cartas, embora escritas propositadamente como crônicas, foram elaboradas com muito cuidado no que se refere aos dados apresentados. Foi usada uma linguagem popular-científica, para atingir aquelas pessoas que, embora preocupadas com o futuro da Mata Atlântica e interessadas em aprender sobre ela, não são especialistas em biologia.

As cartas aparecem com o seu título original e o seu conteúdo inalterado, mas os dados foram atualizados. A sua classificação é por grupo de organismos, ou por assunto. Na primeira carta de cada grupo, há um apêndice com uma lista total das espécies encontradas na região. As demais cartas do grupo são apresentadas na sequência cronológica da publicação original.

A maioria dos textos trata explicitamente do litoral paranaense. Alguns textos se referem ao Primeiro Planalto do Paraná e uma à Serra do Mar (“O Pico Paraná”), também situados dentro do bioma Mata Atlântica.

O livro, no texto, nas tabelas e nos apêndices, contém os nomes de um total de 1246 espécies de plantas vasculares, encontradas no bioma Mata Atlântica de forma espontânea ou plantada.

Além disso, a obra contém os nomes de 834 espécies de macrofungos, 22 anfíbios, 34 répteis, 323 aves, 43 mamíferos, 273 borboletas, 55 mutucas e 65 moluscos marinhos. A grande maioria destes organismos foi encontrado no litoral do Paraná. Este total de 2895 espécies servirá como pequena amostra da grande variedade de organismos existentes neste bioma.

Os dois volumes

A obra é dividida em dois volumes: o primeiro contendo as “cartas”, com fotos coloridas, e o segundo contendo o Glossário, a Bibliografia e os Apêndices.

Ambos os volumes estão disponíveis como paperback. O primeiro volume também está disponível como e-book. O layout das páginas tem orientação retrato no primeiro volume e orientação paisagem no segundo.

O preço dos volumes no Amazon.com é o seguinte (entre parênteses é explicado como o preço foi composto):

Paperback:

– Volume I: As cartas; 500 p. (Data de publicação: 16/12/2017).

$70.00 USD (custo da impressão colorida $35.85; taxa para Amazon $28.00; pagamento ao autor [royalty] $6.15).

EUR 62,93.

– Volume II: Glossário, Bibliografia, Apêndices; 620 p. (Data de publicação: 16/12/2017).

$25.00 USD (custo da impressão preto e branco $8.29; taxa para Amazon $10.00; pagamento ao autor $6.71).

EUR 22,72.

Kindle eBook:

– Volume I: As cartas. (Data de publicação: 21/12/2017).

$9.99 USD (taxa para Amazon $1.63; custo da “entrega” [delivery] $4.57; pagamento ao autor $3.79).

EUR 7,14.

– Volume II: Glossário, Bibliografia, Apêndices.

Não terá versão e-book.

Quem compra o Volume I na versão paperback receberá imediatamente de Amazon também a versão e-book, de brinde. Isto significa que, enquanto você está na espera da chegada a versão paperback pelo correio, já possuirá a versão eletrônica.

André explica porque o Glossário e a Bibliografia, que se referem ao conteúdo do Volume I, foram incluídos no Volume II. “A razão disso é a seguinte: um paperback publicado no Amazon.com, pode conter até 500 páginas, para um livro colorido, e até 630 páginas para um livro preto e branco com 8.5 inches de largura de ajuste (trim width). A limitação espacial me obrigou a transferir o Glossário e a Bibliografia do Volume I (um livro colorido) para o Volume II (um livro preto e branco).”

Os dois volumes podem ser encontrados nos seguintes endereços:

Volume I:

https://www.amazon.com/dp/1973406594?ref_=pe_870760_150889320

Nesse link você poderá ver a capa anterior e posterior do livro. Clicando em “Look inside” é possível visualizar as páginas internas que contêm os Agradecimentos, o Sumário, o Prefácio, a Introdução, o mapa de distribuição da Mata Atlântica, o mapa do litoral norte do Paraná (meu jardim de Éden dos últimos quinze anos) e a lista dos Apêndices contidos no Volume II.

Volume II

https://www.amazon.com/dp/1973424282?ref_=pe_870760_150889320

Nesse link é possível visualizar a capa anterior do livro, mas não é oferecido acesso a páginas internas.

Na Tabela 1 são mostrados quais grupos e quais assuntos são tratados nos dois volumes.

“Para aqueles que se interessarem em comprar o livro, informo que não existe vantagem em fazer a compra através de mim pois o sistema KDP (Kindle Direct Publishing) não oferece desconto ao autor que compra o seu próprio livro, nem fornece ao autor cópias gratuitas para doação ou revenda”, explica André.

“Para fechar esta carta gostaria de enfatizar o seguinte: para um leigo na informático como eu, a publicação de um paperback ou e-book no Amazon.com não é um processo fácil e, sem a ajuda do expert e amigo Fabio Salles (também criador do meu website), eu não teria conseguido. (Se você quiser publicar no Amazon.com, pode entrar em contato comigo, para que lhe passa o e-mail de Fabio).”

