Techint abre mais 76 vagas para moradores de Guaratuba

A empresa Techint Engenharia e Construção informou que abriu mais 76 vagas de trabalho para moradores de Guaratuba.

Essa é a segunda chamada para captação de mão de obra da empresa instalada em Pontal do Paraná para ser preenchida na Agência do Trabalhador de Guaratuba. A primeira ocorreu em julho com o chamamento de 50 trabalhadores.

A oferta de vagas de emprego para a cidade havia sido discutida anteriormente entre os representantes da Techint e o prefeito Roberto Justus, durante reunião da Associação dos Municípios do Litoral do Paraná (Amlipa). Na oportunidade, foi proposta e, está sendo cumprida desde julho, uma parceria com as agências de emprego dos municípios do litoral para suprir a demanda de mão-de-obra da empresa.

As vagas ofertadas são para o cargo Ajudante de Obras. A empresa informa que não é necessária experiência para as vagas, os candidatos devem ter idade entre 18 a 50 anos. Depois da contratação, o transporte dos trabalhadores até Pontal do Paraná é oferecido pela empresa.

Os cadastros para preenchimento das vagas iniciam nesta sexta-feira (22/12) e vão até o dia 13 de janeiro de 2018. Os interessados devem procurar a Agência do Trabalhador de Guaratuba, na avenida Nicolau Abagge, 1.333, Centro.

As 76 vagas de emprego para Ajudante de Obras:

Ajudante de Limpeza Industrial – 16

Ajudante de Mecânico – 3

Ajudante de Montagem – 16

Ajudante de Pintura – 21

Ajudante de Tubulação – 20

Mais vagas:

A Agência do Trabalhador também informa mais 3 vagas de trabalho para o cargo Servente de Obras. É necessária experiência de 4 a 6 meses em carteira, e ter idade entre 18 a 40 anos.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba

