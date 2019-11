Sul-Brasileiro encerra a temporada 2019 do bodyboarding em Matinhos

Após um jejum de 7 anos, um dos principais eventos de bodyboarding realizados no Paraná está de volta: o Sul-Brasileiro de Bodyboarding.

Com a presença dos principais atletas dos 3 estados do Sul do País, Matinhos irá promover uma grande festa do esporte nos dias 7 e 8 de dezembro, encerrando a temporada 2019 do bodyboarding em grande estilo. O evento também valerá como a última etapa do Circuito Paranaense de Bodyboarding, e será decisivo para confirmar os campeões estaduais em 7 categorias.

A última edição do Sul-Brasileiro de Bodyboarding foi realizada em 2012, na Praia de Shangri-lá, em Pontal do Paraná. Além dos paranaenses, diversos atletas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul participaram de uma competição que foi a afirmação do matinhense Marcos Boeno como um dos principais atletas do País. Na ocasião, Marcos venceu na categoria profissional masculino e se firmou como o grande nome do bodyboarding paranaense nos anos seguintes.

Cidade-sede deste retorno do Sul-Brasileiro, Matinhos é conhecida por ter oferecer as melhores ondas do Estado do Paraná, revelando alguns dos principais atletas da história do bodyboarding, como a lenda Sanderson Trevisan, o próprio Marcos Boeno, e também Gutta Borges, vice-campeã brasileira em 2017. Além disso, o município também é a casa de grandes nomes do cenário do surf nacional e internacional, como, Peterson Rosa, Jihad Kodr, e o atual integrante da elite mundial do surf no WSL, Peterson Crisanto.

Se a Praia da Mappin, que é a tradicional “casa” do bodyboarding, e o Pico de Matinhos, a “casa” dos surfistas, devido a uma das melhores ondas para a direita do Brasil, há mais um cenário com potencial de ondas equivalente aos principais picos da cidade: a Praia Brava. E é neste local que será montado o palco do evento, que promete ser um divisor de água no cenário do bodyboarding na região Sul do Brasil.

Além de contar com estrutura completa para eventos da modalidade, como foi oferecido nas etapas do paranaense disputadas em Guaratuba e Pontal do Paraná, o Sul-Brasileiro oferecerá premiação recorde para os eventos de bodyboarding no Sul: serão distribuídos mais de 7 mil reais entre premiações em dinheiro, além de mercadorias ofertadas por patrocinadores e apoiadores do evento. Os atletas profissionais disputarão uma premiação de R$3.000,00 em dinheiro.

O evento será aberto oficialmente na sexta-feira, dia 6 de dezembro, com um coquetel de abertura e apresentação das delegações de cada estado no município de Matinhos. As competições se iniciam no sábado de manhã, e o encerramento está previsto para a tarde de domingo, com a consagração dos campeões Sul-Brasileiros, na cerimônia de premiação.

Inscrições:

As inscrições são limitadas, e o prazo máximo será encerrado no dia 5 de dezembro, às 15h. Confira a quantidade de vagas e valores das inscrições:

Profissional Masculino: 24 vagas (Valor das inscrições R$180,00)

Profissional Feminino: 16 vagas (Valor das inscrições R$180,00)

Open Masculino: 24 vagas (Valor das inscrições R$85,00)

Open Feminino: 16 vagas (Valor das inscrições R$85,00)

Master Masculino: 16 vagas (Valor das inscrições R$85,00)

Sub-16: 16 vagas (Valor das inscrições R$85,00)

Sub-12: 8 vagas (Inscrições gratuitas)

As inscrições serão realizadas diretamente com o promotor do evento, Sanderson Trevisan, através de depósito no Banco do Brasil. Para confirmar a inscrição, é necessário enviar o comprovante bancário no e-mail sandersontrevisan@gmail.com, ou no WhatsApp 41-99705-2282. Anote os dados bancários:

Banco: Banco do Brasil

Agência: 3850-4

Conta Corrente: 18.941-3

Sul-Brasileiro de Bodyboarding 2019

7 e 8 de dezembro de 2019

Praia Brava de Matinhos