Duas empresas apresentam propostas para Ponte de Guaratuba

Uma empresa de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e outra de São Paulo, apresentaram propostas técnicas para a elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) da Ponte de Guaratuba e seus acessos.

A abertura dos envelopes ocorreu na tarde desta sexta-feira (22), na Superintendência Leste do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR).

O estudo inicial prevê uma ponte com aproximadamente 800 metros de extensão e seus acessos, estimados em 2 mil metros de extensão. O edital propõe discutir a viabilidade de implantar uma faixa de rolamento em cada sentido, além de ciclovias e passeio para pedestres.

Etapas – Para as propostas que atenderam os requisitos do edital, a comissão de julgamento do DER-PR emitiu notas técnicas, avaliando a experiência técnica da empresa e a capacitação dos seus profissionais. Estes resultados serão divulgados no Diário Oficial do Estado nos próximos dias. A partir da publicação, é aberto um prazo de 5 dias úteis para recursos. Se isto ocorrer, as outras empresas têm mais 5 dias úteis para defesa.

A licitação terá mais duas etapas até que seja conhecido o vencedor. Na próxima sessão pública serão abertas as propostas de preços. O valor máximo para a execução dos serviços é de R$ 919.910,86. A última fase do processo é a apresentação dos documentos para habilitação das empresas, como registros e certidões. Nestas instâncias da licitação, os participantes também podem recorrer.

Fonte: ANPr

