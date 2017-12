Empresa portuária doa veículos para segurança em Pontal do Paraná

A segurança pública em Pontal do Paraná ganhará dois veículos doados pela empresa Porto Pontal Paraná Importação e Exportação S.A.

A doação, no valor de R$ 124 mil, aconteceu por intermédio do Conselho Comunitário de Segurança do município (Conseg), que repassará uma Renault Duster para a Polícia Civil e outra para a Guarda Municipal.

O presidente do Conseg, Roberto Stelmacki Junior, informou que as entregas serão feitas após “o recesso de fim de ano dos órgãos públicos”.

Ainda de acordo com o Conseg, a empresa portuária também doou uma estação rádiobase que será instalada no posto da Guarda Civil do balneário de Shangri-lá e permitirá a comunicação com as viaturas que estão em patrulha pelas ruas.

Comente esta notícia