Helicóptero localiza carro furtado em Guaratuba. Assista.

Um carro furtado foi recuperado no início da tarde deste sábado (23) em Guaratuba por policiais militares da Operação Verão.

A abordagem contou com o auxílio do helicóptero Falcão 3 do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), que também auxilia no patrulhamento diário.

As equipes de serviço da Subárea de Guaratuba foram informadas de que um homem conduzia um Renault Sandero, de cor preta, de maneira perigosa na avenida Guaíra, no bairro Cohapar. Os foram até o local, mas não conseguiram encontrar o veículo. A aeronave da PM estava na região e localizou o carro em pouco tempo.

Foi iniciado um acompanhamento e repassado o trajeto de fuga dos suspeitos à equipe em terra, até que o Sandero estacionou e os policiais militares fizerama abordagem. O condutor foi conduzido até a 8ª Delegacia Regional de Polícia Civil, onde constatou-se que o veículo tinha alerta de furto.

Com informações de Marcia Santos e BPMOA

