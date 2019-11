Guaratuba faz bonito no Festival de Vôlei de Curitiba

Atletas de Guaratuba participaram, neste sábado (23), do 3° Festival da Associação Curitiba Vôlei de Praia. O evento é um dos maiores e mais prestigiados campeonatos de vôlei de praia da Capital e conta com a participação de atletas de diversas cidades.

Guaratuba participou pela primeira vez e enviou duplas nas categorias sub15 feminino e masculino, sub17 feminino e masculino e sub19 feminino.

Com excelentes participações, chegamos nas oitavas de final em todas as categorias e conquistamos o 3° lugar na categoria sub19 feminino com as atletas Sara Pinheiro e Fernanda de Aguiar Martins.

Os outros atletas que participaram da competição são: Jordana de Andrade Massonette, Helena Cândido, Letícia Chaveirinho de Macedo, Maria Eduarda Rossi, Thays Zanella, Geovana Araújo, Henrique Gouveia, Eduardo Pereira, Cristofer Silva e Taynan Scholze. Todos são alunos do Projeto Vôlei em Rede do Colégio Estadual Joaquim Mafra e são treinados pela professora Cássia Graciotto Melchioretto.

O trabalho com o vôlei de praia no Colégio iniciou no ano passado com uma excelente participação nos Jogos Escolares do Paraná. Este ano, com uma quadra de vôlei de areia construída dentro do colégio os treinamentos puderam se intensificar e os resultados começaram a surgir em grandes competições dentro do Paraná como os Jogos Escolares e o Circuito Paranaense organizado pela Federação Paranaense de Vôlei de Praia.

Cinco atletas do projeto e a professora Cássia também foram contemplados com bolsa incentivo do Programa Geração Olímpica do Paraná.

De acordo com a professora Cássia Melchioretto a participação no Festival ACVP só foi possível com o apoio da Prefeitura de Guaratuba, através da Secretaria Municipal do Esporte e do Lazer, que disponibilizou o ônibus para transporte dos atletas.