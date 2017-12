Guaratuba divulga vencedores do Concurso de Decoração Natalina

O Concurso de Decoração Natalina, Natal Luz em Guaratuba, aberto no dia 23 de novembro foi encerrado neste sábado (23), com a premiação dos imóveis vencedores.

A melhor decoração residencial e a melhor decoração comercial foram premiadas com a isenção do IPTU 2018 (no montante de até R$ 3 mil para residencial e R$ 4 mil para comercial).

O resultado do concurso foi divulgado no Casarão da Cultura, sede da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, durante o evento do Coral Natalino.

Os vencedores:

Categoria Residencial

1º Lugar – Raquel Tulio. Endereço: rua Marechal Floriano Peixoto, 523. Centro.

2º Lugar – Joel Luiz de Araújo. Endereço: rua Almirante Tamandaré, 147. Centro.

Categoria Comercial

1º Lugar – Geovana Noeli de Oliveira da Silva. Endereço: avenida Patriarca, 335. Piçarras.

2º Lugar – Evelise Maria Marques de Carvalho. Endereço: rua Dr. João Candido, 280. Centro.

