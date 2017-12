Capitania dos Portos retoma provas para amadores no dia 4

A Capitania dos Portos do Paraná (CPPR) retoma no dia 4 de janeiro a aplicação de provas para arrais amador e motonauta.

A procura pela habilitação de pilotos amadores acontece com maior intensidade entre os meses de outubro e fevereiro, quando inicia-se a temporada de verão. Entre janeiro e 20 de dezembro deste ano, foram emitidas 2.320 Carteiras de Habilitação de Amador (CHA). O número é cerca de 18% maior que o verificado no mesmo período do ano passado.

“O aumento pode ser entendido como reflexo da consciência das pessoas sobre a importância da navegação segura, onde a habilitação é um dos passos”, disse o Encarregado do Setor de Cadastro de Embarcações, primeiro-tenente Fabiano Cecílio da Silva.

Para obter a CHA nas categorias Arrais Amador e Motonauta é preciso ser maior de dezoito anos e prestar exame na Capitania dos Portos, aplicado uma vez por semana, após a formação de turma com 30 candidatos. Em virtude da alta procura nos últimos meses, desde setembro deste ano a CPPR tem formado turmas com até 80 candidatos.

Habilitação

Atualmente, A CPPR possui cerca de 30 mil pessoas cadastradas em uma das 5 categorias de habilitação existentes para pilotar barcos e motoaquáticas. A primeira habilitação, denominada Arrais Amador lidera essa lista com mais de 26 mil pessoas. Em menor número, estão os pilotos de veleiros, com cerca 90 navegadores cadastrados na CPPR.

Desde 2012, a legislação prevê a necessidade de os candidatos participarem de aulas práticas ministradas por escolas náuticas credenciadas pela Marinha do Brasil e responsáveis pela emissão dos Atestados de Embarque.

A prova para Arrais Amador tem duração de 2 horas e é constituída por 40 questões, sendo aprovado o candidato que alcançar 50% de acertos. A prova para Motonauta é constituída de 20 questões com 50% de acertos para aprovação e tem duração de 1 hora e 30 minutos. O candidato deverá efetuar a inscrição diretamente na Capitania até 48 horas da data prevista, no horário das 08h30 às 11h30h.

Atestado de embarque

Entre os documentos necessários para fazer a inscrição para a prova de Arrais Amador está o Atestado de Embarque. O documento tem o propósito de atestar que o candidato teve familiaridade com as embarcações de esporte e recreio, no seu ambiente de operação, observando os principais aspectos relacionados à sua condução, com segurança para si e para terceiros. O candidato deve cumprir uma qualificação prática de, no mínimo, seis horas de duração.

Para a categoria de Motonauta, o atestado deve comprovar que o candidato realizou aulas práticas com, no mínimo, três horas de duração. Os atestados de Embarque devem ser emitidos por marina, entidade desportiva náutica, associação náutica, clube náutico, revendedores/concessionárias de moto aquática, empresas especializadas em treinamento e formação de condutores de embarcação.

Mais informações

Capitania dos Portos do Paraná

Rua Benjamin Constant, 707, Centro Histórico – Paranaguá

[email protected]

Telefones: (41) 3721-1542 ou (41) 3721-1500

Atendimento ao público:

Segunda a quinta-feira de 8h30 às 11h30.

Exceto toda 1° segunda-feira de cada mês.

Alguns estabelecimentos de treinamento náutico credenciados

ABC NÁUTICO

CNPJ: 19. 337.255/0001-72

Rua Benjamin Constant, nº 627 – Centro Histórico – Paranaguá/PR

Telefones: (41)3425-1201 / 99783-6131

E-mail: [email protected]

Credenciado para emissão do Atestado de Treinamento para Arrais Amador e emissão de Atestado de

Treinamento para Motonauta

Responsável: Sra. Maria das Graças Silva do Santos Oliveira

CABRAL NAUTICA

CNPJ: 26.606.410/0001-74

Rua Benjamin Constant, nº 739 – Sala 627B – Centro Histórico – Paranaguá/PR

Telefones: (41) 3425-1201 / 3422-3762 / 98401-5048 / 98500-1201

E-mail: [email protected]

Credenciado para emissão do Atestado de Treinamento para Arrais Amador e emissão de Atestado de

Treinamento para Motonauta

Responsável: Sra. Dayane Henrique

ECOGUARÁ

CNPJ: 21.580.405/0001-16

Rua Vieira dos Santos, nº 87 – Centro – Guaratuba/PR

Telefones: (41)3442-1502 / 99689-9775

E-mail: [email protected]

Credenciado para emissão do Atestado de Treinamento para Arrais Amador e emissão de Atestado de

Treinamento para Motonauta

Responsável: Sr. Thiago de Souza

ESCOLA NÁUTICA SOUZA

CNPJ: 17.841.409/0001-33

Rua: Zelfira Ribeiro da Costa, nº 55 – Vila Itiberê – Paranaguá/PR

Telefones: (41)3422-2490 / 98507-9058 / 98496-6617

E-mail: [email protected]

Credenciado para emissão do Atestado de Treinamento para Arrais Amador e emissão de Atestado de

Treinamento para Motonauta

Responsáveis: Sr. José Antônio de Carvalho de Souza

LOBA DO MAR

CNPJ: 05.115.665/0001-29

Avenida Água verde, nº 51 – Água Verde – Curitiba/PR

Telefones: (41) 3027-7788 / 99961-9191

E-mail: [email protected]

Credenciado para emissão do Atestado de Treinamento para Arrais Amador e emissão de Atestado de

Treinamento para Motonauta

Responsável: Sra. Giselle Furtado

MAR GRANDE LTDA – ME

CNPJ: 22.595.970/0001-10

Rua Judith de Freitas Granato, nº 107 – Pilarzinho – Curitiba/PR

Telefones: (41)3010-7615 / 99118-7863

E-mail: [email protected]

Credenciado para emissão do Atestado de Treinamento para Arrais Amador

Responsáveis: Sra. Whendyn Teixeira Vasconcelos e Sr. Danilo Silva dos Santos

OCEANIA

CNPJ: 26.237.183/0001-57

Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, nº 1.782 – Jardim América – Paranaguá/PR

Telefones: (41) 3423-1831 / 99998-2740

E-mail: [email protected]

Credenciado para emissão do Atestado de Treinamento para Arrais Amador e emissão de Atestado de

Treinamento para Motonauta

Responsável: Sr. Moises Vaz de Jesus

POINT NÁUTICO

CNPJ: 18.132.322/0001-50

Rua: Nicácio Riquelme, nº145 – Capão da Imbuia – Curitiba/PR

Telefones: (41)3365-0538 / 9915-8710

E-mail: [email protected]

Credenciado para emissão do Atestado de Treinamento para Arrais Amador e emissão de Atestado de

Treinamento para Motonauta

Responsável: Sr. Geraldo Luiz Bueno Ormerod

ROTA DO SOL

CNPJ: 21.113.322/0001-17

Rua Thomas Theófilo da Cunha, nº 126 – Eldorado – Paranaguá/PR

Telefones: (41) 3425-4185 / 98834-6620 / 98525-5067 / 98536-7896 / 99726-3689

E-mail: [email protected]

Credenciado para emissão do Atestado de Treinamento para Arrais Amador e emissão de Atestado

de Treinamento para Motonauta

Responsável: Sra. Sula Papoulias Nascimento

S.O.S. ESCOLA NÁUTICA

CNPJ: 04.722.307/0001-57

Rua Desembargador Westphalen, nº 1.949 – Salas 3 e 4 – Rebouças – Curitiba/PR

Telefones: (41)3332-6848 / 99996-0506

E-mail: [email protected]

Credenciado para emissão de Atestado do Treinamento para Arrais Amador e emissão de Atestado de

Treinamento para Motonauta

Responsável: Sra. Esilma Regina Cavassim

VENTO SUL NÁUTICA

CNPJ: 21.283.980/0001-57

Avenida Coronel José Lobo, nº 498-A – Oceania – Paranaguá/PR

Telefones: (41)3422-7686

E-mail: [email protected]

Credenciado para emissão de Atestado do Treinamento para Arrais Amador e emissão de Atestado de

Treinamento para Motonauta

Responsável: Sr. Roberito Lorenzoni

