Operação Litoral começa a atender nas promotorias

Promotores de Justiça de diversas cidades participam, a partir desta quarta-feira (27), da Operação Litoral, que busca atender o grande aumento da demanda na região durante o verão.

Eles atuam nos Juizados Especiais – órgãos do Poder Judiciário voltados à solução de causas de menor complexidade, de forma mais simples, rápida e menos burocrática. Entre os casos tratados, estão denúncias de poluição sonora, situações de embriaguez ao voltante, uso de drogas e pequenos furtos.

O atendimento à população será feito diretamente nas sedes das Promotorias de Justiça de cada comarca. Clique aqui e confira os endereços.

O promotor de Justiça Elcio Sartori, da Promotoria de Justiça de Guaratuba, ressalta que a maior parte das audiências realizadas no período é relacionada a queixas quanto à perturbação do sossego, muitas ocasionadas por som automotivo.

“Nosso trabalho visa garantir a tranquilidade dos moradores das cidades do litoral e dos veranistas. Por isso, atuamos de forma ininterrupta”, destacou. De acordo com Sartori, são realizadas cerca de 40 audiências por dia nessa época.

Uma das atuações do MPPR durante a Operação Litoral é o acompanhamento das audiências realizadas entre as partes envolvidas em alguma ocorrência.

A promotora de Justiça Claudia Luiza Tomelin, que atua na comarca de Matinhos, destaca que, como grande parte dos registros envolve turistas, é importante que a solução seja dada o mais breve possível. “Por isso, as audiências com as partes envolvidas geralmente são marcadas para o mesmo dia ou no máximo poucos dias depois”, explica.

Relação de promotores da Operação Litoral entre 27 de dezembro e 5 de janeiro:

Guaratuba

Samuel Spengler

Jose Julio de Araujo Cleto Neto

Elcio Sartori

Matinhos

Diego Rinaldi Cordova

Claudia Luiza da Rosa Tomelin

Carolina Dias Aidar de Oliveira

Pontal do Paraná

Gladyson Sadao Ishioka

Thayna Regina Navarros Cosme

Ilha do Mel (Paranaguá)

Andre Ruiz Prates

