Pássaros, ladrão de joalheria e outras ocorrências do verão

A Polícia Ambiental resgatou nove pássaros silvestres que eram mantidos em cativeiro em Antonina, na tarde desta quarta-feira (27).

Os policiais militares haviam sido informados de que um homem mantinha pássaros silvestres no bairro Itapema de Baixo. No local encontraram três pássaros das espécies pixoxo e coleirinhos, gaiolas e um alçapão para captura das aves.

Na mesma rua a equipe localizou mais seis pássaros silvestres (três pixoxos, duas patativas e uma curió). Os dois homens foram encaminhados para a lavratura do Termo Circunstanciado (TC).

As aves foram libertadas em seu habitat, a Mata Atlântica.

Ladrão de joalheria é preso em flagrante

Um homem, de 23 anos, foi preso depois de roubar um joalheria na região central de Matinhos, no início da tarde de quarta.

O soldado Ermany Villa Real Laurentino, que faz parte do efetivo de reforço para o verão, conta que ele e seu parceiro de viatura estavam em patrulhamento pela orla de Caiobá quando foram acionados para atender a ocorrência.

“Fomos informados que a joalheria tinha sido roubada então fomos até as proximidades já com as características pessoais do suspeito, e durante o patrulhamento encontramos um homem que era semelhante ao autor do crime e procedemos a abordagem”, disse.

Durante a revista pessoal foram encontradas pulseiras, correntes e outras joias de prata, além de cerca de R$ 180,00 em dinheiro, materiais que seriam do estabelecimento roubado. Não foi encontrada arma de fogo com o rapaz. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

Homem diz que atirou para separar briga do filho

Policiais militares apreenderam uma pistola e conduziram à delegacia um homem após ele efetuar disparos de arma de fogo e ferir uma pessoa. A situação aconteceu na madrugada de quarta-feira, em Pontal do Paraná.

A equipe foi informada, via Centro de Operações Policiais Militares (COPOM), de que disparos de arma de fogo haviam sido ouvidos na rua Haroldo Marchioro, em Ipanema. No local indicado foi relatado aos policiais que o suspeito teria fugido em um carro Corsa, de cor prata. Buscas foram feitas na região e o veículo foi abordado.

O condutor teria confessado os disparos de arma de fogo para separar uma briga onde seu filho estava sendo agredido. Na situação uma pessoa ficou ferida e foi encaminha ao Pronto Socorro de Praia de Leste. Embaixo do banco do automóvel os policiais encontraram uma pistola com 13 munições intactas.

O homem foi levado, com as vítimas e a arma de fogo, à Delegacia de Polícia Civil para que as medidas cabíveis fossem tomadas.

30 pedras de crack em Matinhos

Um casal foi preso e encaminhado por envolvimento com tráfico de drogas na noite de terça-feira (26) em Matinhos. Foram apreendidas 36 pedras de crack e R$ 60,00 em dinheiro trocado.

No bairro Tabuleiro os policiais militares passavam pela rua Juvêncio Ramos e avistaram um homem que se comportava de maneira suspeita. Foi procedida a abordagem e verificado que ele portava um cachimbo para uso de drogas. Ele teria indicado onde adquiriu o artefato. Com base nas características dos suspeitos, a equipe fez patrulhamento e encontrou dois homens, mas nada de ilícito foi localizado com eles.

A equipe fez uma minuciosa vistoria pelas proximidades (nas áreas externa e interna da residência) e encontrou 36 unidades de crack, mais porções de outras substâncias, além de R$ 60,00 em dinheiro trocado. Segundo informações obtidas pelos policiais militares no local da abordagem, os suspeitos vendiam cada pedra de crack por R$ 10,00.

20 pedras de crack e garrucha em Pontal

Três homens e duas mulheres foram presos na noite de terça, em Pontal do Paraná, suspeitos de envolvimento em tráfico de drogas. Uma garrucha foi apreendida.

Segundo a soldado Tatiane de Araújo, integrante da equipe que prestou apoio à ocorrência, denúncias anônimas repassadas à PM apontavam que em uma residência no balneário de Grajaú havia pessoas armadas e comércio de drogas. Uma equipe policial chegou o endereço é verificou que havia uma movimentação suspeita e acionou apoio para efetuar a abordagem.

Havia três homens e uma mulher no local e as equipes fizeram uma vistoria, sendo encontradas 20 pedras de crack, uma garrucha, munições e um caderno com anotações sobre o tráfico. Também foram apreendidos objetos sem procedência comprovada.

Os envolvidos e os objetos foram entregues à delegacia de Polícia Civil de Ipanema, em Pontal do Paraná, para que as medidas cabíveis fossem adotadas.

Com informações de Márcia Santos / Jornalista PMPR

