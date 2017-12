Ambiental flagra captura de caranguejo com armadilhas

A Polícia Ambiental Força Verde flagrou, nesta semana, em Guaraqueçaba, captura de caranguejo com uso armadilhas, prática que é proibida.

Mais de cem crustáceos foram encontrados presos e libertados pelos policiais. A Polícia Militar não informou o dia da ocorrência.

De acordo com a PM, os policiais patrulhavam pelos rios próximos a Ilha do Almeida e encontraram em três mangues diferentes 130 lacinhos em uma sacola plástica e mais 500 preparados para capturar caranguejos. No momento da abordagem foram resgatados 102 crustáceos e apreendido um barco. Buscas foram feitas na região, mas nenhum suspeito foi localizado.

De acordo com as informações do BPAmb-FV, alguns dos caranguejos apreendidos tinham a carapaça com tamanho inferior a 7 centímetros e havia fêmeas, características dos animais que não podem ser capturados para consumo.

Os policiais militares soltaram os que não apresentavam complicações e o restante foi levado ao Posto Ambiental de Guaraqueçaba para serem libertos das armadilhas e reinseridos na natureza.

Não pode!

De 1º de dezembro a 14 de março é permitida a captura de caranguejos machos com carapaça igual ou maior a 7 centímetros. As fêmeas e os animais com dimensões inferiores não podem ser capturados em nenhuma época do ano.

É proibida a utilização de qualquer tipo de ferramenta cortante – enxadas, facões, foices, cavadeira, cortadeira e outros – produtos químicos ou armadilhas, como o laço e redes, ou demais meios que possam machucar, matar os animais ou causar danos ao ambiente.

A captura é permitida apenas de forma artesanal, feita com as mãos.

A multa para quem desrespeitar as normas varia de R$ 700 a R$ 100 mil por pescador, e mais R$ 20,00 para cada quilo de caranguejo capturado, além de responder a ação judicial.

Com informações da PMPR / Márcia Santos e Redação do Correio do Litoral

Comente esta notícia