Fogos e trios elétricos no Ano Novo das praias do Paraná

As praias do Paraná estarão lotadas para mais uma virada do ano com fogos e trios elétricos. As superestimativas de público divulgadas pela imprensa começam com 1 milhão de pessoas nas três cidades.

Em Guaratuba, a festa será na Praia Central, com o trio elétrico Águia, Fernanda Liz e Banda e ainda DJ’s, já a partir das 23h. Após a queima de fogos na meia-noite, o trio seguirá animando o público até por volta das 2h.

Em Matinhos, serão três pontos de fogos de artifício. Na praia Brava de Caiobá e na praia Grande haverá trios elétricos. Outro ponto de queima de fogos será o Mirante das Pedras, no Pico de Matinhos.

Em Pontal do Paraná serão cinco pontos com queima de fogos: em Praia de Leste, Santa Terezinha, Ipanema, Shangri-lá e Pontal do Sul.

Em Antonina, haverá queima de fogos na Ponta da Pita.

