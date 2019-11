Trabalhadores se preparam para temporada em Guaratuba

Artesãos, feirantes de gastronomia do Largo Dr. Bezede, ambulantes, trabalhadores da rede hoteleira, uma turismóloga e uma esteticista participaram de uma formação sobre Turismo e Educação Ambiental, nesta quarta-feira (27), em Guaratuba.

O curso foi realizado pela Paraná Turismo, em parceria com a Prefeitura de Guaratuba, através da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo e Adetur Litoral. O objetivo é capacitar os comerciantes, empresários e ambulantes dos sete municípios do Litoral para a temporada de verão.

Em Guaratuba, reuniu aproximadamente 30 trabalhadores, no auditório do Cras. Durante quatro horas, o assessor técnico da Paraná Turismo Andre Poletti tratou e debateu com os presentes sobre os diversos aspectos do turismo como atendimento ao turista, hospitalidade, turismo acessível, inclusão, educação ambiental e gestão de resíduos.

Todos os participantes receberão certificados pela participação.