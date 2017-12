Agenda do Litoral

Morretes

1º Mostra “Coletivo Pintoras de Morretes”

Local: Galeria do Instituto Mirtillo Trombim – Rua Largo Lamenha Lins, 66 Centro

De 16/12 a 16/01

Das 10h às 19h

https://www.facebook.com/events/344282959316450/

Antonina

Show Pirotécnico

Dia 31/12

Local: Trapiche e Ponta da Pita

Guaratuba

Casinha do Papai Noel

Período de 20 a 31/12

Local: Av. Atlântica – Praça da Bíblia

Corrida da Virada

Data 31/12 às 7h30

Local: Praia Central

Virada do Ano Novo

Data 31/12 início às 23h

Local: Praia Central

Matinhos

Réveillon 2018

Dia 31/12

Queima de fogos

Pico da Praia Central de Matinhos

Av. Atlântica esquina com a Rua Alvorada

Av. Atlântica esquina com a Rua Londrina

Trio Elétrico Fixo com Bandas e Dj

Dia 31/12

Av. Atlântica esquina com a R. Cambará em Caiobá das 21h às 2h

Av. Atlântica – Balneário Solimar das 21h às 2h

Pontal do Paraná

Queima de fogos

Dia 31/12

Locais

Praia de Leste

Santa Terezinha

Ipanema

Sangri-lá

Pontal do Sul

Você pode contribuir com “Agenda” nos encaminhando a programação completa do seu evento para [email protected] ou diretamente com a redação do jornal em [email protected]. A publicação ocorre toda a sexta-feira, lembramos que o evento tem que ser gratuito ou de interesse social.

Comente esta notícia