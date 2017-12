Corrida da Virada reúne 680 participantes em Guaratuba

Compartilhe no Twitter

A despedida de 2017 começou pela manhã desse dia 31 na orla central de Guaratuba com Corrida da Virada.

Um total de 680 participantes saíram da Praia Central, às 7h30, seguindo o percurso pela avenida Atlântica sentido Morro do Cristo, retornando a avenida Atlântica até a Praia das Pedras, retornando e finalizando na Praia Central, em um total de 5 km. Os participantes da modalidade 10 km executarão duas voltas no trajeto. Ainda teve a modalidade caminhada (3 km) e Kids.

Entre os atletas, participaram da corrida o governador do Paraná, Beto Richa, a primeira-dama e secretária da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus e o diretor de Regularização Fundiária do Estado do Paraná, Nelson Cordeiro Justus. O deputado estadual Nelson Justus prestigiou a corrida.

A corrida é uma parceria entre a empresa Insano Sports, Prefeitura de Guaratuba, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. Conta com o apoio da Rádio Litorânea FM 91.5 – e outros veículos que também divulgaram o evento. A Secretaria Municipal da Segurança Pública e Secretaria Municipal da Saúde também colaboraram com o evento.

Foram premiados os primeiros 5 lugares masculinos e femininos de 5 e 10 km com troféus. Também foram premiados os top 15 colocados masculinos e femininos nas modalidades de 5 e 10 km.

Classificação

Modalidade 10 km

Masculino

1º lugar – Fabio Ramos

2º lugar – Eduardo Malucelli

3º lugar – Rodiomar Claudio Ferreira

4º lugar – Jocilei Macedo

5º lugar – Murilo Ugolini Klein

Feminino

1º lugar – Raimunda Carlos Lima

2º lugar – Danielle Regina Gonçalves

3º lugar – Valdivia Coelho

4º lugar – Cassiane Novak

5º lugar – Vanessa Tyszka Terezinha

Modalidade 5 km

Masculino

1º lugar – Andre Luiz dos Santos Boeira

2º lugar – Claudemir Soares da Silva

3º lugar – Chardie Batista

4º lugar – Decio Aparecido Felix

5º lugar –Waldecir Pereira Alboit

Feminino

1º lugar – Larissa Siaufi

2º lugar – Sayuri Shibao

3º lugar – Erita Joara Pickler

4º lugar – Debora Cristina Oliveira de Lima

5º lugar – Juliana Christine Pereira

Fonte: Prefeitura de Guaratuba

