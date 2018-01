Balanço do verão: menos roubos, mais prisões e perturbação

O primeiro balanço da Polícia Militar sobre a Operação Verão aponta que houve redução de 23% de roubos e de quase 9% de furtos registrados no Litoral do Paraná.

Já o número de Termos Circunstanciados por perturbação do sossego aumentou 8% e as prisões mais do que dobraram: 126,3%. Para a PM, havia 1,5 milhão de pessoas passando a virada de ano no Litoral. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (1º).

Até o momento, foram registrados 43 roubos (56 na temporada passada), mas foram encaminhadas pela PM à Polícia Civil 258 pessoas (114 no verão passado).

Para a polícia, a presença das equipes nas estradas resultou na maior apreensão de drogas até o momento, na rodovia Alexandra-Matinhos (PR-508). Dois adultos e uma adolescente foram flagrados num Toyota Etios com mais de meio quilo de maconha, 200 comprimidos de ecstasy e 193 buchas de cocaína.

Duas mortes por afogamento no dia 31

Desde o início da Operação foram mobilizados 660 bombeiros militares, dos quais 350 são guarda-vidas em 89 postos distribuídos na orla.

Na temporada passada, no mesmo período, houve 13.159 orientações e agora 14.897 (+13,21%), 5.359 advertências naquela e 8.478 nesta (+58,20%), 127 crianças perdidas na última e 164 nesta (+29,13%) e 185 afogamentos naquele período contra 389 (+110,27%). Os casos de queimaduras por água viva caíram 93,91% (de 3.187 para 194).

Dos 350 afogamentos registrados, dois tiveram apoio da aeronave do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

No dia 31 houve duas mortes por afogamento: uma no balneário Coroados, em Guaratuba, pouco depois do meio-dia; e outra em Pontal do Paraná, por volta das 17h.

Estradas

A Polícia Rodoviária registrou entre o dia 21 de dezembro e as 8 h desta segunda-feira, 31 acidentes de trânsito com 19 feridos, 2.087 abordagens a veículos nas rodovias estaduais, 985 autuações de infração de trânsito e 1.662 imagens por excesso de velocidade. Não houve nenhuma morte até agora.

Somente nas 24 horas do réveillon houve 12 acidentes com 11 feridos, 393 autuações por infração de trânsito e 464 imagens por radar. Em comparação com 2016 houve queda de 29,41% nos acidentes (17 para 12), aumento de 10% de feridos (de 10 para 11) e aumento de 13,26% no índice de autuações (de 347 para 393). Houve ainda redução de 73,04% nas imagens por radar (de 1721 para 464).

Pesca proibida

Durante as últimas 24 horas de Réveillon o Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde (BPAmb-FV) atendeu 41 ocorrências, das quais seis são sobre pesca irregular de camarão, em toda a faixa litorânea no Ano Novo. “Ao todo apreendemos quase 200 metros de redes de pesca nas baías do nosso Litoral”, disse o comandantes da 1ª Companhia do BPAmb-FV, capitão Durval Tavares Júnior.

