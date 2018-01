Hospital de Guaratuba fez 3 partos prematuros no réveillon

O Hospital Municipal de Guaratuba realizou 3 partos prematuros de gestantes que vieram passar o ano novo na cidade. No final de semana prolongado do réveillon, o Hospital também fez 37 consultas de urgência pediátrica. No Pronto Socorro foram 1.201 atendimentos. As ocorrências do Siate somaram uma média de 12 por dia.

Os números foram divulgados na tarde desta terça-feira (2), pela Prefeitura.

Samu – Dados do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Litoral do Paraná (Cislipa) apontam que de 16 a 31 de dezembro foram o Samu realizou 993 atendimentos e 164 transferências. Paranaguá lidera com 365 chamados, seguido de 194 de Matinhos, 161 de Guaratuba e 152 de Pontal do Paraná. Morretes teve 58 atendimentos e Antonina 56.

Embriaguez – Segundo a coordenadora da 1ª Regional de Saúde, Ilda Nagafuti, a maior parte dos encaminhamentos às unidades de saúde foi de pessoas embriagadas ao excesso, bem como de acidentes de trânsito envolvendo motociclistas.

