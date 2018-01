Bombeiro de folga salva homem de afogamento

O sargento do Corpo de Bombeiros de Antonina Rodrigo Sales estava de folga na tarde desta segunda-feira, dia 1º, e brincava de bola com o filho na praia do balneário Primavera, em Pontal do Paraná, quando viu que algumas pessoas estavam em perigo no mar.

Primeiramente viu duas adolescentes em apuros e um jovem tentando salvá-las com uma prancha de bodyboard. Imediatamento correu para a água. Quando chegou perto, viu que havia também um adulto se afogando.

“Assim que eu vi que as duas estavam seguras, a minha ideia era resgatá-las, mas como vi que estavam flutuando e já conseguiam respirar, olhei o pai delas ainda em situação de afogamento. Nadei até ele, mesmo sem nunca ter socorrido ninguém sem meus equipamentos. Ali, ele chegou a me dizer que não ia conseguir sair”, contou, em entrevista à rádio Banda B.

“A gente estava bem na corrente do retorno, a famosa puxada, e também não conseguia arrastá-lo, muito dificuldade. Tentei acalmá-lo, tomando água junto com ele, acabamos nós dois bebendo muita água porque no desespero ele tentava se apoiar em mim, isso é normal, a vítima tenta no desespero como último recurso, e isso fez com que eu afundasse. Até que depois de um bom tempo, um rapaz com uma prancha chegou e foi nos ajudar”, contou à rádio.

“A parte mais crítica era quando ele me afundava e eu voltava pra respirar e ele me afundava de novo. Naquela hora passa tudo na cabeça, tem que pedir pra Deus iluminar e dar a providência necessária e, graças a Deus, encaminhou um banhista com a prancha para a gente se manter flutuando. Sem a prancha, teríamos muito mais dificuldade para sair. Agradeci muito esse rapaz, mesmo não sabendo nadar, foi lá para ajuda, um guerreiro”, ressaltou.

O sargento Rodrigo é guarda-vidas e já trabalhou durante duas temporadas em Pontal do Paraná. Atualmente trabalha no setor administrativo do Corpo de Bombeiros de Antonina.

As duas meninas, de 9 e 10 anos, não precisaram de atendimento médico. O pai, de 45 anos, teve afogamento classificado como grau 2 (sem risco a vida) e foi encaminhado pela ambulância do Siate para o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá.

Com informações do Corpo de Bombeiros e rádio banda B

Vídeo de banhista (não identificada)

