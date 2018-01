Homem tenta agarrar menina, mas ela foge e pede socorro

Compartilhe no Twitter

Policias militares da Operação Verão prenderam um homem de 46 anos por tentativa de estupro de vulnerável na manhã desta terça-feira (2), no balneário de Pontal do Sul, em Pontal do Paraná.

Segundo a PM, ele tentou agarrar uma menina que conseguiu fugir e pedir socorro.

Os policiais militares fiscalizavam a atuação de estacionamentos na rua Erva Mate quando foram abordados por uma mulher e sua neta relatando que um homem tentou agarrar a menina, de 10 anos, a força, mas ela conseguiu fugir e pedir socorro no estabelecimento da família.

Um funcionário tentou deter o suspeito e ambos se agrediram. Os policiais militares procederam a abordagem e a vítima reconheceu o homem como autor da tentativa de estupro.

Com informações de Marcia Santos / PMPR

