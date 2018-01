Compartilhe no Twitter

A Prefeitura de Guaratuba informou, na manhã desta quinta-feira (4), que alterou a ordem e o tempo do semáforo da avenida 29 de Abril com a rua Dr. Xavier da Silva, no Centro.

Agora são 25 segundos de farol verde na avenida 29 de Abril (abre ambos os sentidos), e 17 segundos para cada lado da rua Dr. Xavier da Silva.

De acordo com a Secretaria Municipal da Segurança Pública, a mudança visa melhorar o fluxo de veículos e evitar acidentes.

