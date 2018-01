Edital do projeto da nova rodovia de Pontal deve sair em janeiro

“O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Pepe Richa, prevê que até o final deste mês será lançado o edital de licitação do projeto de construção da Faixa de Infraestrutura em Pontal do Paraná”.

A informação é do jornal Metro e do site Paraná Portal, ambos do Grupo JMalucelli. Leia e restante da reportagem, publicada nesta quinta-feira (4):

O governo estima um investimento de R$ 369 milhões para a construção da estrada de aproximadamente 23 quilômetros de extensão e 60 metros de largura, entre a rodovia PR-407 (próximo do posto da Polícia Rodoviária Estadual) até a região de Ponta do Poço, zona portuária em Pontal do Sul.

No final de novembro o projeto foi aprovado em votação do Colit (Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense). Entidades de defesa ambiental, no entanto, apontam inconsistências nos estudos apresentados e se preocupam com danos gerados pelo aumento do tráfego intenso, especialmente porque a região é turística e porta de entrada para a Ilha do Mel. Já o governo lembra que a obra é um pedido de moradores e diz que o estudo ambiental apontou que não haverá nenhum impacto na Ilha do Mel.

“Pontal vem crescendo a olhos vistos e necessitando de uma infraestrutura. Hoje a rodovia PR-412 divide a cidade ao meio”, diz o secretário.

Um estudo prevê que a quantidade de veículos que utilizam a PR-412 deve aumentar em 57% até 2027. Hoje, a PR-412 tem na temporada de verão uma média superior a 25 mil veículos por dia e acima de 12 mil nas outras épocas do ano.

Como fica

Ao longo da extensão da nova estrada estão projetadas vias de acesso para os balneários de Primavera, Ipanema, Shangri-lá e Vila Nova. A rodovia vai até a Ponta do Poço, onde um empreendimento privado promete a construção de novo porto. Até agora apenas a Techint opera na região, produzindo plataformas para exploração de petróleo.

