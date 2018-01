Capitania intensifica fiscalização no transporte por barcos

A Capitania dos Portos do Paraná (CPPR) fiscalizou 400 embarcações de transporte de passageiros e notificou 30 por irregularidades desde o início da Operação Verão no Litoral, no dia 22 de dezembro até 3 de janeiro.

Entre as principais irregularidades estão às ligadas à documentação vencida e extintor descarregado. Ao contrário dos veículos, as embarcações devem obrigatoriamente contar com extintores de incêndio.

O trabalho da Marinha é feito em abordagens dos barcos no mar e baías e também nos pontos de embarque e desembarque de passageiros.

Equipes atuam nos trapiches localizados na Rua da Praia e no bairro do Rocio (em Paranaguá) e nas cidades de Pontal do Sul, Antonina e Guaratuba. De acordo com a CCPR, o propósito é, entre outros, orientar sobre a segurança da navegação, evitar o excesso de passageiros e verificar a documentação dos barcos e de seus pilotos.

A fiscalização envolve a verificação da habilitação dos condutores, documentação da embarcação, material de salvatagem (coletes e boias), extintores de incêndio, luzes de navegação, a lotação e o estado da embarcação. Além disso, serão utilizados etilômetros, tendo em vista que é proibido o consumo de bebidas alcoólicas pelos condutores.

