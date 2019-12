Ambulantes recebem crachás e certificado de qualificação

Os ambulantes que vão trabalhar nesta temporada de verão em Guaratuba receberam, nesta quinta-feira (5), os seus crachás e certificados da Vigilância Sanitária. O prefeito Roberto Justus entregou as primeiras credenciais no evento realizado, à noite, no Clube 33, e destacou a qualificação que os vendedores locais recebem e que transmitem para o público que frequenta a cidade no verão.

O prefeito comentou sobre a variedade de produtos que são comercializados na praia, “do tradicional coquinho, às novidades do sorvete gourmet”. Selma de Fátima, de 54 anos, Tereza de Jesus, de 55, e Gerson Luiz de Oliveira, 60, trabalham há décadas com a venda do coquinho, diversificando as vendas com refrigerantes, cerveja ou sorvete. Seu Gerson, um “nativo”, como faz questão de dizer, conta que faz isso há 40 anos, mas que aproveitou muito os cursos e orientações sobre higiene e os cuidados no manuseio do produto.

O diretor de Fiscalização da Secretaria Municipal de Urbanismo, Márcio Tarran, informa que são mais 300 ambulantes cadastrados que desde outubro vêm participando de capacitações como atendimento ao público, boas práticas na manipulação de alimentos, cuidados de saúde e informações aos turistas. Nesta quinta-feira, os vendedores também receberam um manual com dicas para identificar notas falsas que foi produzido por uma funcionária do setor de Fiscalização, Thais Fusik, e pela equipe da agência da Caixa Econômica Federal.

Eles assistiram um vídeo e uma explicação da secretária da Cultura e do Turismo, Nilsa Borges, sobre os pontos turísticos, informações sobre a cidade e de parte da programação do final de ano, com novidades como os shows no Pré-Revellion e no Parque de Eventos, além dos fogos na virada do ano.

Antes do final, Roberto Justus atendeu uma reivindicação e anunciou uma parceria com a Associação Comunitária dos Ambulantes de Guaratuba que vai cuidar de um dos banheiros da orla para os trabalhadores poderem usar sem pagar.

Neste sábado (7), a partir das 9h, o presidente da Associação do Ambulantes, André Luciano Castanho, o “Feijão”, vai distribuir pessoalmente as camisetas que vão identificar os vendedores e que foram doadas pela TV Band.