Audiência pública discute ampliação do Terminal de Contêineres

O Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP) apresentará em audiência pública, no dia 22, o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) da ampliação do cais leste.

Com as obras, o cais de atracação passará dos atuais 879 metros para 1.099 metros de extensão. Assim, terá a capacidade de atender três navios de grande porte simultaneamente. A retro área, onde ocorre a movimentação e armazenagem dos contêineres, subirá dos atuais 320 mil m² para 460,380 mil metros quadrados. Com isso, a capacidade do terminal saltará dos atuais 1,5 milhões de TEU’S para 2,5 milhões de TEU’s.

A empresa, que em setembro teve 90% de suas ações compradas pela estatal chinesa China Merchants Port Holdings Company Limited (CMPORT) por R$ 2,9 bilhões (US$ 924 milhões), pretende investir, até 2019, R$ 550 milhões na obra.

O EIV é um documento que apresenta o conjunto dos estudos e informações técnicas relativas à identificação, avaliação, prevenção, mitigação e compensação dos impactos na vizinhança de um empreendimento ou atividade, de forma a permitir a análise das diferenças entre as condições que existiriam com a implantação do mesmo e as que existiriam sem essa ação.

A audiência pública acontecerá às 19h do dia 22 de janeiro, no Salão Paroquial do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rocio, na Praça Thomas Shehaan, 211, Bairro Rocio.

