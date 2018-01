Agenda de Guaratuba nos próximos dias

Verão Mundo RIC

De 6/1 a 4/2 (menos nas terça-feiras), horário das 9h às 19h

Local: Praia do Morro do Cristo

Verão RPC

Dia 6/1 das 20h30 às 23h30

Local: Praia Central

Atrações: trio elétrico, dupla sertaneja Ali & Rhuan e da cantora Fernanda Liz

Brechó Solidário Apae

Dia 6/1 das 9h às 14h

Local: Rua Joinville, 1.605, bairro Piçarras

Todos os artigos de vestuário e calçados a R$ 1,00

I Campeonato Municipal de Futebol Suíço

De 7/1 a 4/2 às 9h (apenas nos domingos)

Local: Campo do Mirim

Tendas da Saúde no Verão Paraná

Até 14/2 das 8h30 às 17h

Local: Praia Central

