Guaratuba: PMs dão tiros e fazem festa em guarita de salva-vidas

Uma soldado da Polícia Militar, dois bombeiros e uma amiga deles foram flagrados, na manhã desta sexta-feira (5) fazendo algazarra em uma guarita dos salva-vidas.

O caso aconteceu no balneário de Coroados, em Guaratuba.

Policiais militares atenderam um chamado de alguém que ouviu tiros vindo da praia. O denunciante disse que viu quatro pessoas descendo de um carro e indo para a guarita. Logo em seguida, ouviu os disparos.

Os policiais militares foram até o local e encontraram a policial, os bombeiros militares e mais uma jovem, todos nus.

Já vestidos, os quatro relataram o que aconteceu. A soldado disse que ela deu dois tiros com sua arma e a emprestou para cada um dos bombeiros atirar uma vez.

Os quatro foram encaminhados ao Quartel da PM em Guaratuba. A arma, uma pistola Taurus, calibre .40, pertencente à Polícia Militar foi apreendida.

Os policiais que atenderam a ocorrência também constataram que não houve arrombamento na guarita, que estava trancada com cadeado.

O boletim de ocorrência da situação, com o nome e os sobrenomes dos suspeitos, vazou e circulou nas redes sociais em Guaratuba.

Em nota, a PM diz que afastou os três militares da Operação Verão e que vai apurar o que “realmente aconteceu”.

Nota da Polícia Militar

A corporação informa que todas as providências em relação ao fato ocorrido na manhã desta sexta-feira (05/01/18) em Guaratuba, litoral do Paraná, já foram adotas no sentido de apurar o que realmente houve no local. A policial militar, que ingressou na corporação em 2016, e os dois bombeiros (que ingressaram na corporação em 2012), foram autuados em flagrante por disparo de arma de fogo.

A arma de fogo foi apreendida para perícia. Os bombeiros já foram desligados do Verão Paraná e substituídos por outros para que não haja prejuízo ao atendimento do veranista.

A Corporação informa que não compactua com desvios de conduta de seus integrantes, seja policial ou bombeiro militar, e que busca a elucidação de todos os fatos. Ao final, se restar comprovada responsabilidade para qualquer um dos envolvidos os instrumentos adequados de saneamento são adotados na forma legal, sendo respeitados os direitos ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.

