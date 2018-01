UFPR tem 157 vagas no Litoral pelo Sisu

Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulgou nesta sexta-feira (5) o edital de seleção pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu). São 157 vagas no Litoral: 96 em 12 cursos do Setor Litoral, em Matinhos, e 61 em 5 cursos do Centro de Estudos do Mar, em Pontal do Paraná.

Em todo o estado, são 1.477 vagas, em 109 cursos de graduação,

A seleção do Sisu é realizada pelas notas de estudantes que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os candidatos às vagas não podem ter zerado a redação, nem ter feito as provas como treineiro.

As inscrições para as vagas ofertadas pelo Sisu devem ser feitas entre os dias 29 de janeiro e 1º de fevereiro, diretamente no site do Ministério da Educação. A consulta às vagas ofertadas tanto pela UFPR, quanto nas outras instituições participantes, já pode ser feita na mesma página.

A relação dos aprovados em primeira chamada deve ser divulgada no dia 2 de fevereiro. As matrículas podem ser feitas entre 5 e 7 de fevereiro. Logo após essa data, a universidade divulgará a segunda chamada do Sisu.

Vestibular e Sisu

Calouros que tenham sido aprovados tanto no vestibular, quanto no Sisu, podem escolher como vão ingressar na universidade. No ato da matrícula, eles devem informar qual das modalidades devem ser consideradas, liberando uma das vagas para chamadas posteriores de outros candidatos.

Cotas

Das 1.447 vagas disponibilizadas pelo Sisu, 706 serão abertas para livre concorrência, enquanto as outras 741 ficam disponíveis a alunos que cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas. Todas as 157 vagas do Litoral

Os estudantes que forem concorrer a essas vagas precisam também se enquadrar em uma das quatro situações pré-definidas, que são:

Ter renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo nacional per capita;

ter renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo nacional per capita autodeclarado preto, pardo ou indígena ou pessoa com deficiência;

ter familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo nacional per capita;

ter renda familiar bruta superior a 1,5 salário mínimo nacional per capita autodeclarado preto, pardo ou indígena ou pessoa com deficiência.

No caso das autodeclarações, serão realizadas bancas de validação, em horário e local específicos para o candidato. Em Curitiba e Pontal do Sul, os convocados na primeira chamada deverão participar das bancas entre os dias 5 e 7 de fevereiro. Em Jandaia do Sul, Matinhos e Palotina, as bancas ocorrerão no dia 7 de fevereiro.

