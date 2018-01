Litoral: grandes sustos em barco, carro e bicicleta

Três vídeos divulgados nas redes sociais na noite deste domingo (7), mostram acidentes e situações de risco no Litoral depois de um final de semana em que as praias do Paraná ficaram lotadas. Não houve nem um ferido com gravidade.

A imagem mais compartilhada é de um barco que foi a pique durante o retorno da Ilha do Mel. Por volta das 16h, a embarcação “A Chalana II” transportava turistas para Paranaguá quando teve problemas e começou a afundar. Imediatamente, dois barcos da Associação de Barqueiros do Litoral Norte do Paraná (Abaline), lanchas e um jetski foram em seu socorro. Retiraram os passageiros e rebocaram o barco até um local seguro em Pontal do Paraná.

A Abaline, que faz a travessia para a Ilha a partir de Pontal e de Paranaguá, apressou-se em emitir nota para informar que o barco acidentado não faz parte da entidade.

No Km 3 da PR-508 (rodovia Alexandra-Matinhos), por volta das 15h30, um carro com placas de Guaratuba bateu em outro de Paranaguá e capotou. Uma passageira de 22 anos sofreu ferimentos leves. O condutor não se feriu. O vídeo não mostra este acidente.

Às 16h40, no Km 3, uma caminhonete de Colombo capotou depois de bater em um carro que cruzava a pista. Uma passageira, também de 22 anos, sofreu escoriações.

No embarque para o ferryboat que faz a travessia da baía de Guaratuba, em horário ainda não conhecido, um ciclista atropelou um pedestre que cruzou a pista ao lado da cabine de cobrança. O vídeo mostra o momento exato em que pedestre atravessa e que o ciclista voa por cima. O ciclista levanta rapidamente e ainda vai ver se o pedestre está bem.

Nas redes sociais, a discussão foi sobre quem seria o culpado. Até um suposto valor da bicicleta, que teve o quadro quebrado, como mostram fotos, foi divulgado: R$ 20 mil. As imagens levam a supor que os dois não tiveram ferimentos graves.

