Jovem de Guaratuba é morto no Presídio de Joinville

Compartilhe no Twitter

Compartilhe no Facebook

Cristofer dos Santos Valério, de 18 anos, natural de Guaratuba foi morto, neste sábado (6), no Presídio Regional de Joinville.

Ele e outro detento, Mayron Alceu Bayer, 28 anos, foram mortos nos pátios dos pavilhões onde estavam encarcerados. Os crimes aconteceram quase que simultaneamente e com armas improvisadas nos dois casos. Três detentos se apresentaram como os autores.

De acordo com o jornal A Notícia, seu corpo será encaminhado para Guaratuba, onde será enterrado.

O jornal ainda informa que os responsáveis pelas mortes tiveram flagrante lavrado na Central de Polícia e a investigação ainda deve analisar imagens de segurança e realizar perícias para verificar a possível participação de outros presos.

Trecho da reportagem: “Na avaliação do juiz da execução penal de Joinville, João Marcos Buch, as mortes dentro da unidade prisional expõem a necessidade de melhorias no presídio.

— Em princípio esse crime não foi decorrente de conflitos entre facções criminosas, que gera uma preocupação grande para a área da segurança pública, indicando um fato isolado. Em contrapartida, o que tem que haver no Presídio Regional de Joinville é uma solução para o problema de superlotação, melhoria na estrutura e reforço de recursos humanos para evitar que ações como essa voltem a ocorrer — salienta o magistrado.”

Fontes: A Notícia e redes sociais

Comente esta notícia