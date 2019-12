Governo vai lançar projeto de engorda de Matinhos de R$ 660 milhões

O governo estadual informou nesta terça-feira (10) que está finalizando os detalhes para o lançamento do “maior projeto de reurbanização do Litoral do Paraná”. O destaque é a engorda da praia e recuperação da orla de Matinhos, com estruturas para contenção de ressacas e construção e recuperação dos canais de drenagem.

A proposta foi apresentada ao governador Carlos Massa Ratinho Junior nesta terça pelo diretor-presidente do Instituto Águas do Paraná, José Luiz Scroccaro, na reunião de trabalho com todo o secretariado, no Palácio Iguaçu.

O orçamento estimado para o projeto é de R$ 660 milhões. Parte dos recursos virá do empréstimo, já autorizado pela Assembleia Legislativa, no valor total de R$ 1,6 bilhão. Um consórcio de instituições financeiras formado pelo Banco do Brasil, Itaú, Santander e Caixa Econômica Federal venceu a concorrência pública aberta pelo Governo do Paraná para a operação de crédito.

“É um projeto muito ambicioso, que vem sendo proposto desde 1996, e busca revitalizar o Litoral por completo”, afirmou Ratinho Junior. Ele ressaltou que a proposta mescla a melhoria do atendimento aos turistas, com reflexo direto na atividade econômica dos municípios, com o aspecto social. Ele destacou que o projeto prevê ações de macro e microdrenagem, resolvendo o problema de alagamentos na região.

“A orla vai ficar mais bonita e atrativa. E os moradores do Litoral ficarão livres das enchentes na porta de casa”, disse Ratinho Junior. “Com isso, o Paraná volta a ter condições para brigar com o Litoral de Santa Catarina por mais turistas”, completou.

Intervenções – As intervenções propostas consistem na colocação de estruturas semirrígidas implantadas no canal da Avenida Paraná, no desemboque do rio Matinhos e em Saint Etienne, no espigão ao Norte da Praia Brava e nos headlands (estruturas de pedras para reter a areia) localizados nos balneários Saint Etienne e Riviera. Saint Etienne ganhará um canal novo para ajudar na contenção das cheias, minimizando o impacto sobre o Rio Matinhos.

Também está prevista a colocação de estrutura flexível por meio da reposição de areia (engordamento artificial) proveniente de jazida na plataforma submarina. Com isso, a orla passará a contar com 80 metros a 100 metros de areia. Atualmente, a área é de 20 metros a 40 metros.

O projeto de paisagismo contempla, ainda, novos quiosques, pistas de caminhada, ciclovias e áreas de restinga. “É um sonho antigo do Paraná, atendendo moradores e turistas, oferecendo lazer e melhor qualidade de vida”, explicou José Luiz Scroccaro, diretor-presidente do Instituto Águas do Paraná.

A duplicação completa da Juscelino Kubitschek de Oliveira, em Matinhos, completa a proposta de reurbanização. De acordo com Scroccaro o projeto executivo está pronto, aguardando apenas a revisão final. Com isso, a previsão é de que a obra possa começar ainda em 2020.

Empréstimo – A recuperação da Orla de Matinhos integra um pacote maior de intervenções urbanas no Litoral. Cerca de R$ 600 milhões do empréstimo de R$ 1,6 bilhão contraído pelo Estado serão destinados à região.

Os recursos serão usados em projetos de infraestrutura rodoviária, na reurbanização do Litoral, na melhoria da segurança pública e também na logística voltada para o agronegócio.

R$ 600 milhões serão aplicados no aumento da capacidade operacional e modernização de diversas rodovias do Estado, além de obras de melhoria, pavimentação, restauração e implantação de estradas.

R$ 300 milhões serão gastos na segurança pública, com a implantação da Cidade da Polícia, em Curitiba, e instalação de sistemas de monitoramento em diversos municípios. R$ 100 milhões serão destinados a projetos da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento para melhorias de estradas rurais.

Fonte e fotos: ANPr