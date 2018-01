Feturismo aposta em faturamento recorde nesta temporada

Compartilhe no Twitter

A Federação das Empresas de Hospedagem, Gastronomia, Entretenimento, Lazer e Similares do Estado do Paraná (Feturismo) calcula que o Litoral do Paraná faturou cerca de R$ 500 milhões entre o Natal e o Ano Novo.

Pesquisa divulgada pela entidade também aponta que, no período, passaram, nos dois sentidos, mais de 300 mil veículos na praça de pedágio da Ecovia, na BR-277.

Segundo a Polícia Militar, cerca de 1,5 milhão de pessoas passaram o réveillon no Litoral.

A Feturismo tem a expectativa de que o faturamento desta temporada superará a de 2011/2012, quando o turismo, segundo a entidade, bateu recordes e injetou R$ 2 bilhões no Litoral.

