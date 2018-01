Roubo a banco quebra tranquilidade de Guaraqueçaba

Compartilhe no Twitter

Moradores da tranquila Guaraqueçaba foram acordados na madrugada desta quarta-feira (10) com explosões e tiros.

Um grupo de homens armados com armas longas – as primeiras informações falam entre 3 e 10 pessoas – explodiu dois caixas eletrônicos da agência do banco Itaú, tentou roubar uma ambulância e acabou fugindo em dois carros.

Antes da fuga, explodiram bombas em um campo e deram rajadas de tiros em frente ao destacamento da Polícia Militar.

De acordo com informações divulgadas nas redes sociais, eles estavam em um Renault Sandero e tentaram pegar o barco que leva os pacientes para atendimento de saúde (ambulancha), mas desistiram depois que barqueiro zarpou imediatamente quando percebeu a intenção dos bandidos. No cais de embarque, os ladrões roubaram um Hyundai HB 20 de um turista que pescava no local.

Eles fugiram pela precária rodovia PR 405. Após percorrer alguns quilômetros explodiram um dos carros e abandonaram a HB 20 que havia sido roubada.

